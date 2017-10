DFB-Pokal diese Woche wieder live auf Sky

Der Sender Sky berichtet am Dienstag und Mittwoch jeweils ab 18 Uhr live von der zweiten Runde des DFB-Pokals. Den Auftakt macht um 18.30 Uhr das Niederrheinderby Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach am Dienstag.



Spieler und Fans des Tabellenführers der 2. Bundesliga fiebern der Partie seit Wochen entgegen. Es könnte eine Pokalsensation geben, nachdem Düsseldorf am vergangenen Wochenende gegen Darmstadt 1:0 gewann und die Fohlenelf eine bittere 1:5-Niederlage gegen Bayer Leverkusen einstecken musste.