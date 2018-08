DFL wartet auf Auslandsvermarktungs-Millionen

Die anscheinend zahlungsunfähige Vermarktungsagentur für TV-Rechte MP & Silva sorgt nicht nur in puncto Handball-WM für Sorgenfalten. Auch die DFL wartet auf Geld.



40 Millionen Euro für die Übertragungsrechte der in Kürze startenden Bundesliga-Saison in insgesamt 33 Ländern fehlen noch auf dem Konto der DFL. Die Vermarktungsagentur MP & Silva ist offensichtlich insolvent. Dies wurde in den letzten Tagen schon bei den Problemen der TV-Rechte-Verteilung der Handball-WM im Winter deutlich (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Auch dort ist MP & Silva in der Bredouille.