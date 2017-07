DMAX zeigt Finalrennen der FIA Formel E-Saison

Die FIA Formel E-Saison neigt sich dem Ende zu. Das Rennen feiert zu diesem Anlass Premiere im kanadischen Montreal. DMAX will die Jagd um die oberste Stufe des Siegertreppchens live zeigen.



Die bisher dominierenden Fahrer der FIA Formel E-Saison, Sebastien Buemi (Renault e.dams) und Lucas di Grassi (ABT Schaeffler Audi Sport), treffen noch einmal aufeinander. Am Samstag und Sonntag, den 29. und 30. Juli fahren sie um die Siegerkrone. Noch führt Buemi mit 157 Punkten das Gesamtklassement vor di Grassi (147 Punkte) an.