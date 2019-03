DMAX zeigt die erste Live-Grabkammeröffnung im deutschen TV

In "Expedition Unknown Live" nimmt DMAX seine Zuschauer mit nach Ägypten. Abenteurer und Moderator Josh Gates ist live dabei, wenn vor laufender Kamera jahrtausendealte Geschichte aufgedeckt wird.



Auf Spurensuche in Ägypten: DMAX zeigt in der Nacht vom 7. auf den 8. April ab 3 Uhr morgens exklusiv und live die erste Live-Grabkammeröffnung im deutschen Fernsehen. In "Expedition Unknown" nimmt Abenteurer und Moderator Josh Gates die Zuschauer mit in das Land der Pharaone.