DSDS beginnt Castings

Zum 15. Mal bittet Dieter Bohlen zum großen Vorsingen. Die DSDS-Castingtour führt ihn durch insgesamt 60 Städte.



Die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" ist längst nicht mehr so zugkräftig wie früher, macht aber unermüdlich weiter. Vom 22. August an veranstalten der Sender RTL und die Produktionsfirma Ufa Show & Factual zum Castings im gesamten deutschen Sprachraum.