DVB-T-Sender Langenberg zeitweise abgeschaltet

Der DVB-T-Sender am Standort Langenberg muss in der Zeit vom 5. bis 26.Oktober immer wieder abeschaltet werden. Der Empfang ist in der Zeit teilweise unterbrochen. Als Grund gibt der WDR Personenschutz und gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen an. Detaillierte Abschaltzeiten können nicht genannt werden, da die Arbeiten stark wetterabhängig sind.