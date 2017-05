Aufgrund von Wartungsarbeiten kann es in den nächsten Tagen im der Region um Lüdenscheid zu erheblichen Störungen bei einzelnen Programmen im Antennenfernsehen kommen.



Am Mittwoch muss der Sender am Standort Nordhelle zwischen 9.05 Uhr und 12 Uhr abgeschaltet werden. Bei den Arbeiten handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen.