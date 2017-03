DVB-T2-Umstellung in Österreich: Nächster Schritt angekündigt

Während in Deutschland die Umstellung auf HD-Fernsehen via Antenne Ende März beginnt, ist der Wechsel in Österreich bereits im Gange. Für Mitte April wird nun der nächste Schritt in drei weiteren Regionen angekündigt.



Digitales Antennenfernsehen in HD: Was in Deutschland ab 29. März Realität wird, ist in Österreich bereits auf den Weg gebracht worden. Nachdem im Oktober 2016 die Umstellung in Wien, dem Nordburgenland sowie weiten Teilen Niederösterreichs erfolgte, kündigte die ORS Österreichische Rundfunksender GmbH für Mitte April drei weitere Regionen an, in denen HD-Fernsehen über SimpliTV möglich wird. Meldungen zu diesem Thema

In der Steiermark (19. April), Oberösterreich und Salzburg (jeweils 20. April) wird dann das bisherige DVB-T-Signal abgeschaltet. Hintergrund ist die Digitalisierungsstrategie der KommAustria, die bis Ende 2017 abgeschlossen sein soll. Für die drei aktuell betroffenen Bundesländer wurden insgesamt acht Millionen Euro für die Modernisierung der Sendeanlage investiert. Die Zuschauer werden bereits über Laufbänder im laufenden Programm über die Umstellung informiert.



Durch den Wechsel auf DVB-T2/SimpliTV sollen alle ORF-Programme in HD-Qualität und ohne Zusatzkosten sowie weitere 40 Programme verfügbar werden. "Unser Ziel, das digitale Antennenfernsehen zu einer wettbewerbsfähigen Plattform zu machen, ist damit erreicht", erklärte Michael Wagenhofer, ORS-Geschäftsführer.

