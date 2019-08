DW-Chef kontert Vorwürfe über Berichterstattung in Moskau

Die Deutsche Welle (DW) hat Vorwürfe des russischen Außenministeriums zurückgewiesen, der Sender habe mit seiner Berichterstattung über die Massenproteste in Moskau versucht, sich in innere Angelegenheiten Russlands einzumischen.



"Dieser Vorwurf ist abwegig", sagte der Intendant des Senders, Peter Limbourg, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag). Sein Sender habe über die Demonstrationen lediglich berichtet. Die Deutsche Welle rufe grundsätzlich nicht zur Teilnahme an Demonstrationen auf. "Wenn die russische Regierung uns unterstellt, wir seien Teilnehmer einer Demonstration und daher sei die Verhaftung eines unserer Journalisten zu rechtfertigen, wehren wir uns."