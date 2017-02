Dank Caritas liefert Sky auch beste Unterhaltung für Senioren

Der Pay-TV-Anbieter Sky möchte sich allen Altersgruppen bestens präsentieren. Ein Projekt der Caritas holt Sky nun in die Gemeinschaftsräume von Seniorenheimen.



Damit auch den Bewohnern im Seniorenheim nicht langweilig wird, können sich die Betreiber nun das Angebot von Sky in die Gemeinschaftsräume holen. Stand das Angebot bislang nur in den Zimmern zur Verfügung, gehört eine Einrichtung des Caritasverbands in Moers-Xanten nun zu den ersten Seniorenheimen, in denen auch gemeinschaftlich vor dem Fernseher geschaut werden kann.