Dank "Game Of Thrones" ganz oben: Peter Dinklage wird 50

Er war zwar einer der kleinsten Darsteller am Set, doch in seiner Rolle als Wein liebender Tyrion Lennister hat er bewiesen, dass er zu den ganz Großen zählt. Nun feiert Schauspieler Peter Dinklage runden Geburtstag.



"Ich trinke und ich weiß Dinge." Mit dieser Selbsteinschätzung und weiteren Weisheiten brachte Tyrion Lennister die Zuschauer von "Game of Thrones" acht Jahre lang zum Schmunzeln. Der Fantasy-Zwerg mit dem lockeren Mundwerk gehörte zu den Fanlieblingen. Diesen Dienstag (11. Juni) wird Tyrion-Darsteller Peter Dinklage 50 Jahre alt.



Der 1,35 Meter große Schauspieler wurde 1969 in New Jersey mit einer Achondroplasie geboren. Bei dem genbedingten Kleinwuchs wächst zwar der Rumpf, aber nicht Arme und Beine. Der Sohn eines Versicherungsvertreters mit deutschen Wurzeln und einer irischstämmigen Musiklehrerin ist der einzige Kleinwüchsige in seiner Familie - auch Bruder Jonathan ist durchschnittlich groß.