"Dark"-Macher gehen Deal mit Netflix ein

Netflix macht Nägel mit Köpfen. Der Streamingdienst bindet die beiden Kreativen der Serie "Dark", Jantje Friese und Baran bo Odar, an sich.



Jantje Friese und Baran bo Odar produzieren künftig ausschließlich für Netflix. Die beiden Köpfe der Serie "Dark" sind damit der erste Overall-Deal für den Streamingdienst in Europa. Für Millionensummen hat Netflix in den USA bereits Shonda Rhimes und Ryan Murphy an sich gebunden.