Darknet: Einziger Weg zur Kommunikation für Journalisten

Das sogenannte Darknet ist für viele Journalisten in aller Welt oft der einzige Weg für eine freie Kommunikation. Ohne das Darknet und den Datenaustausch über die Software Tor hätte er seinen Beruf als Journalist in Syrien zuletzt nicht mehr ausüben können, sagte Ahmad Alrifaee von der Hamburg Media School am Montag auf der Internet-Konferenz re:publica in Berlin. Der Syrer, der seit 2014 in Deutschland lebt, hatte zuvor unter anderem vom Krieg in seinem Land in Reportagen berichtet und als Fotograf für große Agenturen gearbeitet. Wer das Darknet in Syrien nicht nutze, laufe schnell Gefahr, festgenommen oder getötet zu werden. "Die Regierung kennt Freiheit und Demokratie gar nicht, Kritiker gelten sofort als Oppositionelle."