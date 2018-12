Das Erste auf Platz eins - Aenne Burda nicht zu schlagen

Das Erste punktet mit einem TV-Drama über eine Verlegerin, der die Karriere nicht in die Wiege gelegt wurde. Das ZDF bleibt mit einer Benefizgala in der Zuschauergunst deutlich dahinter. Und RTL hat wenig Glück mit Sylvie Meis.



Erfolg für Aenne Burda: Das TV-Drama über die deutsche Verlegerin (1909-2005) in den Wirtschaftswunderjahren hatte am Mittwochabend starke 6,25 Millionen Zuschauer. Das war ein Marktanteil von 21,2 Prozent für das Erste - ab 20.15 Uhr schaltete mehr als jeder fünfte Zuschauer dafür ein.