"Das Krimi-Duell": Literatur gegen Polizei

Experiment auf Sat.1: Zwei Schriftsteller haben einen Krimi fürs Fernsehen erdacht, ein echter Kommissar muss ihn lösen. Das könnte spannend werden, wenn auch nicht so ganz ohne Holpersteine.



Krimiautoren unterhalten Millionen Leser auf leichte Art, wirkliche Kommissare leisten zuweilen harte Kärrnerarbeit, um ihre Fälle aufzuklären. Das ist fast immer mit trockener Recherche und Routine verbunden und kommt nicht so massenattraktiv daher wie im Buch oder Film. Was passiert aber, wenn beide Welten aufeinandertreffen? Die Antwort will der Privatsender Sat.1 geben und hat sich dazu das neue TV-Format "Das Krimi-Duell" ausgedacht, das an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) zu sehen ist.