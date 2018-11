"Das Literarische Quartett" im ZDF mit Ulrich Matthes als Gast

Volker Weidermann lädt nächsten Freitag (7. Dezember) um 23.00 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr im ZDF gemeinsam mit Christine Westermann und Thea Dorn zum Gespräch über Bücher.



Zu Gast beim "Literarischen Quartett" ist dieses Mal der Schauspieler Ulrich Matthes. Im Rang-Foyer des Berliner Ensembles diskutieren die vier über Werke von Sebastian Barry, Hilmar Klute, Minna Rytisalo und Marina Stepanova.