"Das Traumschiff: Sambia" geht auf Osterfahrt

Auch zu den Feiertagen heißt es auf dem "Traumschiff" im ZDF: Leinen Los! Bei der neusten Fahrt des Serien-Bootes geht es in den Süden Afrikas, wo es an Board ganz schön knistert.



Ostersonntag ist im ZDF Zeit für eine Reise auf dem "Traumschiff". Um 20.15 Uhr setzt das Serien-Boot die Segel und legt ab. Diesmal geht es in den Süden Afrikas, weiter nach Sambia und zu den Victoriafällen.