Das "ZDF-Mittagsmagazin" kommt ab Anfang April aus Berlin

ZDF und ARD senden das "Mittagsmagazin" im wöchentlichen Wechsel, ab April beide aus einem gemeinsamen Studio in Berlin. Dann kommt auch Jana Pareigis ins Moderatorenteam.



Bald klingelt der Wecker erst später für Jana Pareigis: Statt der Frühschicht des "ZDF-Morgenmagazins" wird die Hamburgerin ab April 2018 in Berlin zum Mittagsmagazin wechseln. Wenn sie Dunja Hayali im Morgenmagazin vertritt, wird sie aber manchmal doch noch früh raus müssen.