Das ZDF punktet mit Fußball: Bayern besser als die "Brüder"

Der Live-Fußball ist von den Konkurrenzprogrammen selten zu toppen. Dennoch war der Abstand zwischen dem ARD-Drama "Brüder" und der Übertragung des Bayern-Spiels im ZDF überraschend hoch.



Für den Auftritt des FC Bayern München beim RSC Anderlecht gab es am Mittwochabend im deutschen Fernsehen das höchste Publikumsinteresse. Im Schnitt 6,97 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.45 Uhr im ZDF, wie der Deutsche Fußballmeister bei den Belgiern mit 2:1 im vorletzten Spiel der Gruppenphase gewann. Der Marktanteil betrug 23,6 Prozent.