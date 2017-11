Das chinesische Portal Youku schließt Partnerschaft mit Netflix

Heute hat Youku, das größte Video Video-Hosting- und Streaming-Portal Chinas eine Kooperation mit Netflix bekannt gegeben. Dabei geht es voerst um den weltweiten Vertrieb der Serie "Day and Night".



Das Unternehmen der Alibaba Digital Media und Entertainment Group wird die selbst produzierte Serie über Netflix in mehr als 190 Ländern ausstrahlen lassen. "Day and Night" ist eine in China gefeierte Thriller-Serie, die bereits 32 Episoden umfasst. Die Serie konnte seit dem Debüt im August bereits mehr als 4 Milliarden Abrufe verzeichnen.