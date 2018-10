Datenschutz in England: Kleine Geldstrafe für Facebook

Die britischen Datenschützer verhängen die höchst mögliche Strafe gegen Facebook. Allerdings ist deren Höhe für den Konzern eher lächerlich.



Die britische Datenschutzbehörde Information Commissioner's Office (ICO) hat gegen Facebook wegen des Datenskandal um die Analysefirma Cambridge Analytica die Höchststrafe von 500 000 Pfund (565 000 Euro) verhängt. Das Online-Netzwerk habe einen habe einen "schweren Verstoß" gegen geltendes Recht zugelassen. Datenskandal bei dem Online-Netzwerk betroffen, erklärte das ICO am Donnerstag in London.