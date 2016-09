Datenschutzbeauftragter untersagt Facebook Whatsappdatenabgleich

Der Hamburger Datenschutzbeauftragte hat Facebook den Datenabgleich mit dem Messengerdienst Whatsapp untersagt. Das soziale Netzwerk will die Daten der deutschen Whatsapp-Nutzer erheben.



Hamburgs Datenschutzbeauftragter Johannes Caspar hat Facebook mit sofortiger Wirkung untersagt, Daten von deutschen Whatsapp-Nutzern zu erheben und zu speichern. Zudem müsse Facebook bereits von Whatsapp übermittelte Daten löschen. Die rund 35 Millionen Whatsapp-Anwender in Deutschland müssten selbst entscheiden können, ob sie eine Verbindung ihres Kontos mit Facebook wünschen, erklärte Caspar am Dienstag in Hamburg. "Dazu muss Facebook sie vorab um Erlaubnis fragen. Dies ist nicht geschehen."