"Deadline Day" bei Sky Sport News HD: Erstmals im Free-TV

Durch den Wechsel des Sportnachrichtensenders Sky Sport News HD ins frei empfangbare Fernsehen ist der "Deadline Day" erstmals im Free-TV zu sehen.



Um 7.00 Uhr geht es am Dienstag los. Dann berichtet Sky Sport News HD den ganzen Tag über im Rahmen des beliebten "Deadline Day - das Original". Erstmals ist der "Deadline Day" damit für jeden frei zu empfangen, nachdem der Sender im Dezember 2016 vom Pay-TV ins Free-TV wechselte.