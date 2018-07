"Der Alte" wird Ehrenkommissar

TV-Ermittler Jan-Gregor Kremp erhält den Titel Ehrenkommissar der bayerischen Polizei. Begründet wird die Ernennung mit dem positiven Bild, was er und sein Team von der Polizei in Bayern zeichnen.



TV-Ermittler Jan-Gregor Kremp (55) ist am Dienstag zum Ehrenkommissar der bayerischen Polizei ernannt worden. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Landespolizeipräsident Wilhelm Schmidbauer verliehen dem Hauptdarsteller der ZDF-Krimireihe "Der Alte" die Auszeichnung in den Bavaria Filmstudios in Grünwald bei München, wie das Ministerium mitteilte.