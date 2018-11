"Der Grinch" - Trickfilm mit Otto Waalkes als Griesgram

Er ist grün, griesgrämig und ein leidenschaftlicher Weihnachtsmuffel: "Der Grinch", den der US-Autor Dr. Seuss in seinem Kinderbuchklassiker berühmt machte, kehrt erneut auf die Leinwand zurück. Otto Waalkes gibt den Ton an.



Es ist nie zu früh, um aus Weihnachten Kapital zu schlagen - und wer könnte das besser als ein grüner, griesgrämiger Weihnachtsmuffel, der in den USA Kultstatus genießt? So setzen die Macher von "Der Grinch" erneut auf den Kinderbuchklassiker "Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat" von 1957, aus der Feder von Theodor Seuss Geisel (Dr. Seuss), Sohn deutschstämmiger Eltern, der mit seinen skurrilen, liebevollen Geschichten ganze Generationen begeisterte.