"Der König von Berlin" - Schräge Krimikomödie mit Florian Lukas

Die Ratten drohen, das Kommando in Berlin zu übernehmen. In der skurrilen Krimikomödie "Der König von Berlin" kämpft Florian Lukas als Provinzler in der Hauptstadt gegen bissige Nager, Korruption und Verbrechen.



Berlin (dpa) - Panik in Berlin! Erst stürmen "total enthemmte" Ratten ein mit Touristen vollbesetztes Sushi-Restaurant. Dann fallen die Nager über ein süßes Steinbock-Kitz im Zoo her. In der schrägen Krimikomödie "Der König von Berlin" will Kommissar Carsten Lanner - gespielt von Florian Lukas ("Weissensee", "Good Bye, Lenin!") - das Rätsel um die gruselige Rattenplage in der Hauptstadt zu lösen. Er stürzt sich mit Leidenschaft in die Ermittlungen - und landet dabei unsanft in einem Sumpf aus Korruption und Verbrechen. Das Erste strahlt die skurrile, witzige und temporeiche Crimestory nach einem Roman des Kabarettisten Horst Evers am diesem Samstag (20.15 Uhr) aus.