Der MDR fragt: "Wer bestimmt das Maß der Dinge?"

Seit 1889 bestimmt das Urkilogramm wie schwer ein Kilogramm genau ist. Doch das historische Original verliert stetig an Gewicht.



Die Dokumentation des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) "Wer bestimmt das Maß der Dinge?" zeigt am Sonntag (9. Dezember) um 22.30 Uhr, wie Forscher die Maßeinheit jetzt neu definieren.