"Der Pass": Sky Original-Produktion startet erfolgreich

Verglichen mit den letzten Serien-Highlights bei Sky, wie "Das Boot", konnte die Jagd nach dem Krampus-Killer nach der Premiere am Freitag am darauf folgenden Wochenende (25.-27. Januar) einen beachtlichen Quotenerfolg verzeichnen.



Die von Wiedemann & Berg Television in Auftrag gegebene Produktion konnte am ersten Wochenende netto insgesamt 560.000 Zuschauer im TV und erzielte weitere 623.000 Abrufe über die non-linearen Verbreitungswege von Sky.