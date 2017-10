"Der Preis ist heiß" startet ordentlich - ZDF-Krimi vorn

Ein ZDF-Krimi ist schwer zu überbieten: "Wer wird Millionär?" biss sich die Zähne am Film "Tod im Internat" aus. Das "Großstadtrevier" kehrt mit neuen Folgen ordentlich zurück.



Der ZDF-Krimi "Tod im Internat" hat im deutschen Fernsehen am Montagabend den Ton angegeben. 5,72 Millionen Zuschauer sahen von 20.15 Uhr an die erste Folge des Zweiteilers mit Nadja Uhl als LKA-Ermittlerin Isabell Moosbach, die den Mord an einem Schüler aufzuklären hat. Der Marktanteil betrug 18,6 Prozent. Der zweite Teil des Thrillers ist am Mittwoch zu sehen.