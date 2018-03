Der WDR nimmt die Wölfe ins Visier

Schon seit 20 Jahren leben wieder Wölfe in Deutschland. Durch ihre Wanderungsbewegungen werden sie sich bald auch in NRW ansiedeln. Grund genug für den WDR das Thema einen Tag lang ausführlich zu beleuchten.



Diesen Dienstag widmet der WDR in Funk und Fernsehen den wilden Tieren. Die Dokumentation "Familie Wolf - Gefährliche Nachbarn?" läuft um 20.15 Uhr im WDR-Fernsehen und zeigt Aufnahmen ausschließlich aus der freien Natur - kein Bild wurde in einem Gehege oder mit zahmen Wölfen gedreht.