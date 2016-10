Der deutsche Sherlock: ZDF dreht neue Krimiserie "Professor T."

Unter dem Arbeitstitel "Professor T." dreht das ZDF gerade eine neue Serie mit einem exzentrischen Kriminalpsychologen als Hauptfigur. Gespielt wird er von Matthias Matschke.



Das ZDF dreht gerade eine neue Krimiserie. Die Serie hat noch keinen Namen. Der Arbeitstitel der Produktion lautet aber momentan "Professor T.". "Professor T." ist der etwas eigenwillige Kriminalpsychologe Jasper Thalheim, der die Kriminalpolizei Köln bei kritischen Fällen berät. Das bedeutet aber auch, dass der brillante, aber eigenwillige Thalheim mit seiner ehemaligen Studentin, der Kommissarin Anneliese Decker, zusammenarbeitet. Außerdem trifft er auf seine alte große Liebe Kriminaldirektorin Fehrmann.