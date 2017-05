"Der kalte Fritte": Drehstart für den Weimar-"Tatort"

In Weimar wird wieder ermittelt. Nora Tschirner und Christian Ulmen kehren für einen weiteren Fall zurück und stehen derzeit für den neuesten Weimar-"Tatort" vor der Kamera.



Unter dem Arbeitstitel "Der kalte Fritte" entsteht derzeit in Weimar der neueste "Tatort" mit Nora Tschirner und Christian Ulmen in den Hauptrollen. Die Dreharbeiten begannen am 16. Mai und dauern voraussichtlich bis Mitte Juni an.