Deutsche Bahn: Eine Milliarde Euro für Digitalisierung

Die Deutsche Bahn investiert eine Milliarde Euro in die Digitalisierung des Konzerns und will ihre digitalen Projekte in einer Tochtergesellschaft bündeln.



Die Deutsche Bahn will den digitalen Wandel im Unternehmen beschleunigen. "In den nächsten beiden Jahren werden wir allein eine Milliarde Euro in Digitalisierungsprojekte investieren", sagte Vorstandschef Rüdiger Grube der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Eine neue Tochter wird künftig die verschiedenen Engagements steuern.