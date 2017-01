Deutsche Bahn baut WLAN-Zugänge in ICEs aus

Die Deutsche Bahn baut das WLAN-Netz in seinen Zügen weiter aus. Zumindest ICE-Reisende können nun auch in der zweiten Klasse kostenlos im Internet surfen, wenn auch nur mit begrenztem Datenvolumen.



Die Deutsche Bahn bietet mit Jahresbeginn allen ICE-Fahrgästen auch in der zweiten Klasse kostenlos einen Internetzugang an. Der Datenaustausch über ein lokales Funknetz (WLAN) im Wagen soll deutlich stabiler und leistungsfähiger sein als bisher, kündigte das Unternehmen an.