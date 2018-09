Deutsche Erfolgsserie "Jerks" bekommt dritte Staffel

Nachdem die Eigenproduktion von maxdome und ProSieben Fans und Kritiker begeistern konnte, stehen Christian Ulmen und Fahri Yardim nun für neue Folgen vor der Kamera.



Um das Scheitern im alltäglichen Leben, Freundschaft, uneheliche Kinder und niederschmetternde Diagnosen geht es in der deutschen Produktion "Jerks" - wofür Idiot oder Trottel die harmlosesten Übersetzungen wären.