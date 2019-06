Deutsche Geschichte mal anders: Serie über Berliner Zoos

Die deutsch-deutsche Geschichte wurde im TV schon oft verarbeitet, "Der Zoo der Anderen" will nun eine ganz neue Perspektive öffnen. Denn die neue Serie erzählt die Geschichte des Berliner Zoos und des Tierparks zur Zeit des Kalten Kriegs.



Ein neues TV-Projekt widmet sich der Geschichte der Berliner Zoos im Kalten Krieg. Nach dem gleichnamigen Sachbuch von Jan Mohnhaupt entwickelt Saxonia Media die Serie "Der Zoo der Anderen". "Auf der Bühne des West-Berliner Zoos und des Ost-Berliner Tierparks wird deutsch-deutsche Geschichte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erzählt", erläuterte eine Sprecherin. "Das tierische Wettrüsten symbolisiert die politischen Auseinandersetzungen im geteilten Berlin."