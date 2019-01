Deutsche Kinocharts: Fantasy-Thriller verdrängt Kerkeling

Der Thriller mit Fantasy-Elementen "Glass" ist der neue Spitzenreiter in den Kinocharts, Media Control ermittelt hat.



Der neue Psycho-Thriller "Glass" von Regisseur M. Night Shyamalan hat in Deutschland die Spitze der offiziellen Kinocharts übernommen. Am Startwochenende sahen 256 309 Zuschauer die mit Samuel L. Jackson und James McAvoy hochkarätig besetzte Fortsetzung von "Split" (2016), wie Media Control am Montag berichtete.