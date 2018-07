Deutsche Kinocharts: "Hotel Transsilvanien 3" neue Nummer eins

Vampire und Monster beherrschen die deutschen Kinocharts, aber es gibt auch ABBA und Action pur.



Der Animationsfilm "Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster-Urlaub" hat es an die Spitze der deutschen Kinocharts geschafft. Mehr als 354 000 Zuschauer sahen den Film zwischen Donnerstag und Sonntag, wie Media Control am Montag mitteilte. Diesmal geht Dracula (gesprochen von Rick Kavanian) mit Familie und Freunden auf große Reise. Der Vampir verliebt sich dabei in die Kreuzfahrtkapitänin Ericka (Anke Engelke). Der Film startete bereits am 16. Juli in den Kinos.