Deutsche TV-Produktionen hoffen auf Emmys

Nachdem im letzten Jahr keine einzige deutsche Produktion für den Emmy nominiert war, gehen in diesem Jahr gleich vier Nominierungen ins Rennen. Darunter der ARD-Film "Nackt unter Wölfen" und RTLs "Deutschland 83".



Schauspieler, Regisseure und Produzenten von vier deutschen TV-Produktionen hoffen bei der Verleihung der International Emmys am Montag in New York auf einen der wichtigsten Preise der Branche. Als beste Hauptdarsteller sind Christiane Paul für ihre Rolle im ARD-Film "Unterm Radar" sowie Florian Stetter nominiert, dessen ARD-Film "Nackt Unter Wölfen" zugleich für einen Emmy als beste Miniserie im Rennen ist. Als beste Dramaserie ist "Deutschland 83" des Senders RTL nominiert. "Krieg der Lügen" von Regisseur Matthias Bittner zur Vorgeschichte des Irakkriegs von 2003 hofft auf einen Emmy als bester Dokumentarfilm.