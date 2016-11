Deutsche Telekom: Störung am Dienstag komplett behoben

Nach der bundesweiten Störung im Netz der Deutschen Telekom soll am Dienstag wieder ein reibungslose Verbindung gewährt werden. Der Netzbetreiber will die Störung an den Routern dann restlos behoben haben.



Die Deutsche Telekom will die Störungen bei ihren Routern am Dienstag ausräumen. "Die Zahl der akut betroffenen Router ist von 900.000 dramatisch zurückgegangen, wir gehen davon aus, dass wir heute keine Probleme mehr sehen werden", sagte ein Sprecher des Konzerns am Morgen im RBB-Inforadio. Die Ausfälle gehen nach Erkenntnissen der Telekom und des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) auf eine weltweite Attacke auf Router zurück.