Deutsche Unternehmen haben Angst vor Cyber-Angriffen

Die Angst in deutschen Unternehmen vor Cyber-Angriffen ist groß. Einer Studie zufolge sehen die Firmen darin derzeit das größte Risiko für ihre IT.



Die Wochenzeitung "Computerwoche" und Portal "CIO" haben zusammen mit dem IT-Unternehmen Cisco und dem Security-Fachverband (ISC)2 Chapter Germany eine Studie zur IT-Sicherheit in deutschen Unternehmen in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Die Firmen schätzen Cyber-Angriffe als größte Gefahr für ihre Systeme ein.