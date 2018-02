Deutsche Welle: Neuer Chef in der Farsi-Redaktion

Jamshid Barzegar ist neuer Leiter der DW-Farsi-Redaktion. Die Deutsche Welle will ihr Nachrichtenangebot für den Iran weiter ausbauen. Die medienpolitischen Umstände dort sind eine Herausforderung.



Der Journalist Jamshid Barzegar sitzt künftig in der Chefetage der Farsi-Redaktion der Deutschen Welle in Bonn. Das Unternehmen holt sich den Politologen von der BBC in London, wo er als Senior Iran Analyst und Farsi Editor arbeitete.