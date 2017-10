Deutsche Welle steigert Reichweite massiv

Die Deutsche Welle hat in den letzten vier Jahren ihre Reichweite um mehr als 50 Prozent gesteigert. Das hat der Intendant nun auf den Medientagen München bekannt gegeben.



Wie Intendant Peter Limbourg in München auf den Medientagen verraten hat, konnte die Deutsche Welle innerhalb der letzten vier Jahre die wöchentlichen Nutzer aller Angebote um mehr als die Hälfte erhöhen. Von 101 Millionen Nutzern ist die Zahl inzwischen auf 157 Millionen gestiegen.