Deutsche schauen die WM am liebsten zuhause

Am schönsten ist es immer noch daheim: Einer jüngsten Umfrage nach schaut fast die Hälfte der Deutschen die Fußballweltmeisterschaft in den eigenen vier Wänden - doch das heißt noch längst nicht, dass man dabei auch alleine sein muss.



Obwohl für viele Fans der Hauptgrund, die Fußballweltmeisterschaft überhaupt noch zu verfolgen, vor rund drei Wochen aus dem Turnier ausgeschieden ist, bleibt das größte Sportevent der Welt auch hierzulande immer noch das heißeste Thema des bisherigen Sommers.



Dazu gehört auch, sich die Spiele zuhause mit Freunden oder Familie auf dem eigenen Fernseher anzuschauen. Einer neuen Umfrage nach sind etwa 43 Prozent der Deutschen am liebsten auf dem heimischen Sofa, und diese Zahl steigt mit dem Alter. Vor allem die 50- bis 65-Jährigen ziehen diese Option den Alternativen vor.