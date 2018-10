Deutsche schürfen auf DMAX Gold

Goldrausch auf DMAX, denn am Fluss Yukon kämpfen derzeit drei Frauen und neun Männer aus Deutschland um den Titel "Bester Goldschürfer".



Einmal am Fluss Yukon richtig abräumen - davon träumen derzeit zwölf Goldschürfer, denen der Privatsender DMAX von diesem Donnerstag (20.15 Uhr) an Hoffnungen auf einen Coup in Kanada macht. Acht Folgen der Reihe "Goldrausch am Yukon – Das Abenteuer deines Lebens" soll es geben. Drei Frauen und neun Männer aus Deutschland im Alter zwischen 20 und 56 Jahren treten in mehreren Ausscheidungsrunden gegeneinander an und werden von Profi-Goldsucher David Millar auf ihre Begabung getestet, teilte DMAX mit.