Deutsche wollen werbefinanziertes Gratis-Netflix

Das lineare Fernsehen verliert an Beliebtheit. Das behauptet zumindest eine aktuelle Studie. Diese besagt, dass bereits mehr als die Hälfte der Deutschen Video-On-Demand vorziehen. Es könnte noch mehr werden, wenn die Streaminganbieter eine werbefinanzierte Gratis-Option anbieten würden.



Deutsche haben nichts gegen werbefinanzierte Video-On-Demand-Angebote. Das ist das Ergebnis einer jüngst veröffentlichten Studie. Das Hamburger Marktforschungsinstitut Splendid Research hat 1.221 Deutsche zwischen 15 und 69 Jahren zu dem Thema befragt.