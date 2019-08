Deutscher Oscar-Kandidat: Sieben Filme gehen ins Rennen

Sieben Filme gehen ins Rennen um den deutschen Oscar-Kandidaten. Wer ist dabei?



Darunter sind die Hape-Kerkeling-Biografie "Der Junge muss an die frische Luft" von Regisseurin Caroline Link und "Lara" von Jan-Ole Gerster, wie German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, am Mittwoch in München mitteilte.