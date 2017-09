Deutscher Radiopreis verliehen

Aus 381 mach elf - die Jury beim Deutschen Radiopreis war ob der Anzahl der Nominierten nicht zu beneiden. Die von Barbara Schöneberger moderierte Show wurde parallel auf 62 Radiosendern übertragen.



Die Gewinner des Deutschen Radiopreises stehen fest. Am Donnerstagabend sind in der Elbphilharmonie in Hamburg die herausragenden Radiomacher und -macherinnen sowie Hörfunkproduktionen des Jahres 2017 in elf Kategorien ausgezeichnet worden. 127 Programme hatten sich mit insgesamt 381 Einreichungen am Wettbewerb beteiligt.



Für einen glanzvollen musikalischen Rahmen der Gala sorgten Stars wie Benny Andersson, Peter Maffay, Nigel Kennedy, Beth Ditto, Anne-Marie, Johannes Oerding, Wincent Weiss, Adel Tawil und Musiker der NDR Radiophilharmonie.