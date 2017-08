Deutscher TV-Sender startet Vollprogramm auf Astra

Ein weiterer deutscher Spartensender möchte künftig sein 24 Stunden Vollprogramm über Astra auf 19,2 Grad Ost ausstrahlen.



Am 22. Dezember 2015 nahm eoTV erstmals den Sendebetrieb im Free TV auf. Seitdem wird das Programm im Timesharring mit dem Kindersender Ric über die Astra-Position 19,2 Grad Ost ausgestrahlt. Gezeigt werden Spielfilme und Serien europäischer Herkunft.