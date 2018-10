"Deutschland 83"-Binge-Watching zum Tag der Deutschen Einheit

Zum Tag der Deutschen Einheit hat Amazon Prime ein besonderes Angebot für Fans der Serie "Deutschland 83" und solche, die es noch werden wollen, in petto. Ab dem Feiertag gibt es die Serie für kurze Zeit kostenlos.



Vom 3. bis einschließlich 5. Oktober stellt Amazons Video-Streaming-Service alle acht Episoden der Serie "Deutschland 83" zum kostenlosen Streamen für alle Amazon-Kunden in Deutschland und Österreich zur Verfügung. Der Vorläufer der Prime Original Serie "Deutschland 86" ist damit für drei Tage auch ohne Prime-Mitgliedschaft verfügbar.